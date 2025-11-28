Ertuğrul Doğan: “Taşlar yavaş yavaş yerine oturuyor”

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp dergisine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Ertuğrul Doğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Şunu açık söyleyeyim: Şu anda bir yapılanmanın içindeyiz. Bu, sabır isteyen ama doğru bir süreç.
"NE YAPTIĞIMIZI BİLİYORUZ"
Fatih Tekke hocamızla birlikte genç, dinamik ve geleceğe dönük bir kadro kurduk. Bazı haftalar istediğimiz sonuçlar gelmeyebilir ama biz ne yaptığımızı biliyoruz.
Bugün attığımız her adım, yarının güçlü Trabzonspor'unu kurmak içindir. Takımımız, hem bugünü oynayabilecek hem de önümüzdeki yıllarda şampiyonlukları hedefleyebilecek bir yapıya doğru gidiyor. Bu da planlı kadro mühendisliğiyle ve doğru takviyelerle olacaktır.
Çünkü biz günü kurtarmaya değil, uzun vadede sürdürülebilir bir başarıya odaklandık. Son haftalarda tribünlerde de o özlediğimiz Trabzonspor havasını görüyoruz. Taraftarımız yeniden kenetlenmeye başladı.
"TARAFTAR BU KULÜBÜN RUHUDUR"
Bu takımın en büyük gücü zaten o birliktir. Trabzonspor taraftarı bu kulübün ruhudur. Hem iç sahada hem deplasmanda takıma sahip çıktıkça, oyuncularımız da takım da çok daha farklı bir enerjiyle oynuyor.
Değerli Camiamız, Yavaş yavaş taşlar yerine oturuyor. Doğru yoldayız. Bu şehir, bu taraftar sabırlı olursa Trabzonspor yeniden zirveyi zorlayan, şampiyonluklar kazanan ve oyunu yönlendiren bir takım hâline gelecek."