Ertuğrul Doğan: “Taşlar yavaş yavaş yerine oturuyor”

"NE YAPTIĞIMIZI BİLİYORUZ"

Fatih Tekke hocamızla birlikte genç, dinamik ve geleceğe dönük bir kadro kurduk. Bazı haftalar istediğimiz sonuçlar gelmeyebilir ama biz ne yaptığımızı biliyoruz.

Bugün attığımız her adım, yarının güçlü Trabzonspor'unu kurmak içindir. Takımımız, hem bugünü oynayabilecek hem de önümüzdeki yıllarda şampiyonlukları hedefleyebilecek bir yapıya doğru gidiyor. Bu da planlı kadro mühendisliğiyle ve doğru takviyelerle olacaktır.

Çünkü biz günü kurtarmaya değil, uzun vadede sürdürülebilir bir başarıya odaklandık. Son haftalarda tribünlerde de o özlediğimiz Trabzonspor havasını görüyoruz. Taraftarımız yeniden kenetlenmeye başladı.