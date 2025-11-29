Avrupa derbinin gölgesinde kaldı

MURAT ÖZBOSTAN: İki takım da Avrupa'da maçlar oynadı. Galatasaray mağlup oldu, Fenerbahçe berabere kaldı. Bu sonuçlar pazartesi gününe yansır mı?

LEVENT TÜZEMEN: Avrupa maçları geride kaldı. Oyuncuların profesyonel yapısı, sonuçlara takılı kalmayacak özelliktedir. G.Saraylı oyuncular, Gilloise yenilgisinden sonra derbide daha disiplinli, daha dikkatli ve yardımlaşmayı ön plana çıkaracak bir oyun sergileyeceklerdir. F.Bahçe'nin kadro yapısı, zenginliğinden dolayı değişiklik gösterebilir. Derbide G.Saray'ın en büyük avantajı, Kadıköy'de başarılı sonuçlara imza atmış oyuncu sayısının daha fazla olmasıdır.

GÜRCAN BİLGİÇ: Sonuçlardan ziyade fiziksel yıpranmada sıkıntılar olacak. Zaten G.Saray'ın sakatları oldu maçta. Tedesco; Kerem ve Asensio'yu korumak zorunda kaldı. Buruk, Lemina ve Osimhen'i riske etmedi. Sonuçta iki takım da istedikleri skoru alamadılar. Yani; Avrupa'yı ikinci planda tuttular. Derbiler büyük oyuncuların maçıdır. Asensio, Skriniar, İcardi, oynarsa Osimhen, Torreira öne çıkacak isimler olacaktır.

AHMET ÇAKAR: Avrupa'daki sonuçlar derbiye asla yansımaz. İki takım da camia olarak, yönetimler olarak, teknik heyet ve futbolcular olarak konsantrasyona başladılar. Fakat bu maçın sonrasında camialarda farklı şeyler yaşanabilir. Örneğin; F.Bahçe kazanırsa hem Saran hem Tedesco, rüştünü ispat etmiş duruma gelirler. Eğer G.Saray kazanırsa Gilloise mağlubiyetinin yarattığı olumsuz hava dağılır.



OSİMHEN YOKSA HER ŞEY MEÇHUL!



MURAT ÖZBOSTAN: Özellikle Galatasaray'da eksik futbolcular çok. Sağ bekte ciddi problem yaşıyor. Osimhen'in durumu belirsiz. Bu tabloyu nasıl görüyorsunuz?

LEVENT TÜZEMEN: G.Saray'ın geniş bir kadroya sahip olmadığı US Gilloise maçında belgelendi. Okan Buruk, kadro kurarken 'kalan sağlar bizimdir' felsefesiyle hareket etmek zorunda kalıyor. Lemina ve Osimhen oynarsa, G.Saray kadrosuna ciddi farklılık yaratacak bir güç katar. G.Saray'ın ana sorunu, sağ bekte olacak. Barış'ı sağ bek yapmak hata olur. Çünkü Barış, önde yapacağı baskılarla F.Bahçe savunmasını yıpratır. G.Saray'ın hücum etmesini kolaylaştırır. Ayrıca Okan hoca, Liverpool maçındaki oyun modelini Kadıköy'de de sahnelemeli. Savunmayı kompakt şekilde planlamalı. F.Bahçe'ye geniş alan vermemeli. Tıpkı Liverpool maçındaki gibi rakip savunmanın arkasına topu kazandıktan sonra hızlı ataklar planlamalı. Derbi öncesi başkan Dursun Özbek'in, G.Saraylı oyuncularla bir görüşme yapıp başarı sözü isteyeceğini düşünüyorum.

GÜRCAN BİLGİÇ: Galatasaray bir santrfor takımı. Üç senedir önce İcardi, sonra da Osimhen performansıyla şampiyon oldular. Bu oyuncuların gerilemesi, takımı da oyunu da sonuçları da çok etkiledi. Barış Alper'e yük verdiler ama o da birlikte oynayacağı santrfor olmayınca 'ses' getiremiyor. En önemli özellikleri ön alan baskısı. Lemina veya orijinal bekleri olmadığında bundan da eksik kalacaklar. Kadıköy'de sahaya hangi Galatasaray'ın çıkacağını bilmiyoruz. Osimhen yoksa, onlar için her maç 'meçhule giden' bir yol.

AHMET ÇAKAR: F.Bahçe uzun yıllardır G.Saray'ı böyle kıstırmadı. F.Bahçe hem moral hem oyun olarak yükselişte. Maç Kadıköy'de oynanacak ve puan farkı son 1 ayda kapanıverdi. Ama F.Bahçe'nin en büyük avantajı, G.Saray'ın eksikleri. Adeta revire döndüler ve en belirleyici eksik de sanırım Osimhen olacak. Nijeryalı golcü neredeyse G.Saray'ın yarısı. Hem güç olarak hem moral olarak Osimhen olmadığında G.Saray zorlanıyor. Bir de bazı mevkilerde oyuncuların olmayışı ve bu mevkilerin devşirme oyuncularla kapatılacak olması G.Saray'ın en büyük handikabıdır.



KEREM BU MAÇA DAMGA VURABİLİR



MURAT ÖZBOSTAN: Evinde oynayacak sarı-lacivertli takımda da sıkıntılar var. Neler söylersiniz?

LEVENT TÜZEMEN: F.Bahçe'nin sıkıntı yaşadığına katılmıyorum. Eski başkan Ali Koç'un kurduğu geniş ve konforlu kadronun keyfini Tedesco yaşıyor. Çünkü her bölgede kullanabileceği alternatifli oyuncuları var. Derbiye de 'seç-beğen-al' örneği gibi belirleyeceği geniş bir kadrosu mevcut. F.Bahçeli futbolcular belki camianın ve taraftarların şartlaması sonucu aşırı bir kazanma duygusuna kapılıp baskı altında kalabilir.

GÜRCAN BİLGİÇ: Her maç oyun gücündeki yükselme Fenerbahçe için en büyük avantaj. Evinde oynaması zaten mental üstünlüğü de getirecek. Tek sıkıntıları aslında sabırsız taraftarları. Bu galibiyeti çok istiyorlar. Kadıköy'ün bu havası takıma da yansıyacak. Neredeyse yarısı ilk defa Galatasaray derbisi oynayacak. Takımın bu maçı sezon finali gibi algılaması lazım. Rakip yaralı geliyor ve kazandıkları anda da problemlerini çözmek, sorunlarıyla boğuşmak zorunda bırakacaklar.

AHMET ÇAKAR: F.Bahçe'de şu anda kadro problemi yok. Yok derken mevcut kadro içinde sadece Çağlar ve Szymanski sakat. Kerem ve diğer birkaç oyuncunun formsuzluğu bu maçı etkilemez. Bir bakmışsınız birkaç haftadır iyi oynamayan Kerem maçı alıvermiş. Futbol tarihimizde böylesine nice maçlar mevcuttur.



İCARDİ'YE CEZA VEREN EDERSON'A DA VERMELİ

Acaba Ederson için cezaya gerek görmeyenlere, birileri çıkıp aynı hareketi yapsa ne hissederler?



ÖZBOSTAN: Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Ederson'a ceza vermedi. Galatasaray isyan etti. Bu konudaki yorumunuz nedir?

TÜZEMEN: Her TFF'nin ayrı bir yoğurt yiyişi var. İcardi'nin hareketini Büyükekşi yönetimi ayıp olarak görmüş ve bir maç ceza vermişti. Hacıosmanoğlu'nun yönetimi, bu ayıplı hareketi normal karşılamış. Acaba bu kararı verenlere birileri çıkıp aynı hareketi yapsa ne hissederler?

BİLGİÇ: Galatasaray yönetimi, İcardi için savunma vermişti. Şimdi "Ederson niye ceza almadı" diyor. PFDK oyuncuların hareketlerindeki niyet üzerinden karar verdi. Birisi mesaj attı, diğeri kozmetik kaygılardaydı. Ama sonuçta iki görüntü de hoş değil. Bir durum daha var. Hem Dursun Başkan hem de Abdullah Kavukcu hakemler üzerinden konuşmaya başladılar. Geçen sezonlarda 'Türk hakemlerine' güvenirken, birdenbire baskının yönünü çevirmek istediler. Takım iyi oynamıyor, eksikleri var ve derbide 'düdük yardımı' talep ediyorlar sanki. "Maçlar sadece sahada oynanmaz" başlığından yeni bir paragraf var önümüzde.

ÇAKAR: Bu karar spor kamuoyunun vicdanını yaralayan, yanlış bir karardır. Birebir aynı hareketi birkaç yıl önce İcardi, Ankaragücü seyircisine yaptı ve ceza aldı. Üstelik görüntüler, yayıncı kuruluştan değil tribünden çekilen görüntülerdi. Tıpkı Rize'deki gibi. Birinde İcardi ceza aldı, diğerinde Ederson'a ceza verilmedi. Bu kabul edilemez. Gerekçe olarak 'Ederson bunu hep yapıyor' derse şunu söylemek lazım; şayet Ederson ona ceza vermeyenlerin karısının, çocuklarının önünde bu hareketi yapsa sinirlenmeyeceksin!



YASİN KOL ATAMASI TÜRK HAKEMLİĞİNİN İFLASIDIR



ÖZBOSTAN: Derbiyi kim kazanır?

TÜZEMEN: F.Bahçe-G.Saray rekabetine bu derbiyi hiç yönetmemiş, FIFA kokartı olmayan ve yabancı dil bilmeyen Yasin Kol'un atanması, Türk hakemliği adına skandaldır. Bu MHK'nin bir ataması değil TFF Başkanı Sayın Hacıosmanoğlu'nun hemşehrilik torpilidir. Defalarca söyledim, koşu kalitesi zayıf, yönetme becerisi eksik, oyun kuralları konusunda yeterli bilgiye sahip değil, maç içinde sürekli 4. veya yardımcı hakemden destek alan bir Yasin Kol, dilerim Türk futbol tarihine geçecek skandal bir yönetim sergilemez. Derbilerin favorisi yok. Sinirlerine hakim olan, rövanş faullere girmeyen takım derbiyi kazanmaya ya da kaybetmemeye adaydır.

BİLGİÇ: Şundan eminim; Okan Buruk kaybetmemek için oynayacak. Bir Liverpool performansı izleriz. Sahasında bekleyen, alanlarını kapatan, agresif mücadele eden, atak için fırsat arayan bir Galatasaray. İsmail hocaya karşı 26 faul yapıp, maçı oynatmamıştı. Mourinho'yu ise topu Fenerbahçe'ye vererek yenmişti. Şimdi de farklı bir stratejisi olmayacak. Tedesco da derbilerin kaybedilmemesi gerektiğini bilir. Hırslı ve bu maçı sadece kazanmayı düşünecek kadar ortamın farkında. Stratejik düşünmeyecektir. Ferencvaros maçı aslında derbi provasıydı onun için. Eksik oyuncuları takıma koyun ve Fenerbahçe'yi hayal edin.

ÇAKAR: Şahsi kanaatim berabere biter ve böyle biterse de fazla toz kalkmaz. Ama diğer sonuçlarda hele hele hakem hatası da olursa ciddi anlamda önümüzdeki hafta gündem çok yoğun demektir. Derbiye Yasin Kol'un atanması, Türk hakemliğinin skandalıdır. Diğer tüm FIFA hakemleri o kadar kötü şeyler yaptılar ki meydan Yasin Kol'a kaldı.