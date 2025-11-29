Kocaelispor yükselişte

rendyol Süper Lig'in 14. haftasındaTurka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 24. dakikasında sağdan Linetty'nin kullandığı kornerde Ahmet Oğuz'un gelişine vuruşunda yerden seken topu Serdar Dursun kafayla ağlara gönderdi. Yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı ancak VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayıldı. Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve ev sahibi 3 puanı cebine koydu.Yeşil-siyahlılar 18 puana yükselirken Ankara temsilcisi ise 11 puanda kaldı.