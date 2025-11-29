Radomir Djalovic'ten galibiyet yorumu: "Bu 3 puan bize özgüven getirdi"

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Zecorner Kayserispor, Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Karşılaşmayı Kayserispor 1-0 kazandı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Djalovic karşılaşmayı değerlendirdi.

Karşılama sonrası maçı değerlendiren Zecorner Teknik Direktörü Radomir Djalovic ise, "Bugün çok önemli bir maçtı ve bu maçtan 3 puanla ayrılıyoruz. Bizim adımıza çok önemli bir galibiyet. Açıkçası öncelikli olarak oyuncularımı tebrik etmek, kutlamak istiyorum. Sahaya çok iyi karakter koydular, çok iyi mücadele ettiler. Bundan önce oynadığımız son maçımızda Gaziantep'e 3-0 mağlup olmuştuk. Aslında bakarsanız o maçta da her şey bizim adımıza çok kötü değildi; iyi yaptığımız şeyler de vardı. Ama neticesinde yaptığımız hatalardan maçı kaybetmiştik.

"BU 3 PUAN BİZE ÖZGÜVEN GETİRDİ"

Bugün ise maçı kazanıyoruz ve kazanırken de gol yemeden bitirdik, kalemizi gole kapattık. Bazı oyuncularımız kendi birinci pozisyonlarında oynamadılar; mesela Benaser gibi. Stoperde oynadı ve bugün çok iyi bir performans sergiledi. Maçın içerisinde ilk golü attıktan sonra ikinci yarıda ikinci golü atabilecek fırsatlarımız oldu fakat bunu değerlendiremedik. Rakibimiz Rizespor'un da birkaç fırsatı vardı. Onları da tebrik ediyorum. Bizim artık bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Bu 3 puan bize özgüven getirdi. Umarım önümüzdeki maçlarda da bunu devam ettiririz" diye konuştu.