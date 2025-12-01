Fenerbahçe’de Marco Asensio’dan çarpıcı itiraflar!

"BU LİG DÜŞÜNDÜĞÜMDEN ÇOK DAHA YÜKSEK SEVİYEDE"

"Bu ligin zorlu olduğunu biliyordum ama seviye beni şaşırttı. Yeni teknik direktör, yeni oyuncular… Başlangıçlar zor olur ama artık yolumuzu bulduk ve üst seviyede oynuyoruz. Kariyerim için önemli bir meydan okumaydı. Fenerbahçe uzun süredir şampiyonluk kazanamıyordu ve bunu değiştirmek isteyen çok iddialı bir proje sundular. Taraftarların ve kulübün bana gösterdiği sevgi beni çok etkiledi. Ayrıca kazanma alışkanlığı olan biri olarak buraya o kültürü taşımak istedim. Koşulları çok düşündüm ama doğru kararı verdiğime inanıyorum. Real Madrid'deki kazanma baskısı burada da var. Bu bana tanıdık geliyor. Burada her üç günde bir oynamak istiyordum. Futbol oynamak beni mutlu ediyor. Tutarlılık kariyerimde aradığım şeydi."

DÜNYA KUPASI HEDEFİ: "ÜÇÜNCÜ KEZ O SAHNEDE OLMAK İNANILMAZ OLURDU"

İspanyol milli takımına yeniden seçilme isteğini açıkça ortaya koyan Asensio, teknik direktör Luis de la Fuente'nin Türkiye'deki performansını takip ettiğini umduğunu belirtti: "Bu benim için çok önemli. Üçüncü Dünya Kupası'nda oynamak inanılmaz olurdu. En üst seviyede kalmak, Avrupa kupalarında oynamak hedefimdi."