Fenerbahçe’de Marco Asensio’dan çarpıcı itiraflar!

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Marco Asensio, kısa sürede ortaya koyduğu performansla taraftarların sevgilisi haline geldi. İspanyol yıldız, Galatasaray derbisi öncesinde Marca'ya özel itiraflarda bulundu.
Asensio, İstanbul'daki yaşamın kendisini olumlu etkilediğini belirterek, "Şehre yavaş yavaş alışıyoruz. Artık bir evimiz var ve bu istikrar çok önemli. İnsanlar çok nazik, çok ilgili… Futbol tutkusu ise gerçekten inanılmaz; hem iç sahada hem deplasmanda büyüleyici bir atmosfer var." dedi.
Şehrin kalabalığına rağmen dışarı çıkmaktan çekinmediğini söyleyen Asensio, trafikten şikayetçi olsa da, "O zamanı telefon görüşmeleriyle değerlendiriyorum" diyerek alıştığını ifade etti.
"BU LİG DÜŞÜNDÜĞÜMDEN ÇOK DAHA YÜKSEK SEVİYEDE"
"Bu ligin zorlu olduğunu biliyordum ama seviye beni şaşırttı. Yeni teknik direktör, yeni oyuncular… Başlangıçlar zor olur ama artık yolumuzu bulduk ve üst seviyede oynuyoruz. Kariyerim için önemli bir meydan okumaydı. Fenerbahçe uzun süredir şampiyonluk kazanamıyordu ve bunu değiştirmek isteyen çok iddialı bir proje sundular. Taraftarların ve kulübün bana gösterdiği sevgi beni çok etkiledi. Ayrıca kazanma alışkanlığı olan biri olarak buraya o kültürü taşımak istedim. Koşulları çok düşündüm ama doğru kararı verdiğime inanıyorum. Real Madrid'deki kazanma baskısı burada da var. Bu bana tanıdık geliyor. Burada her üç günde bir oynamak istiyordum. Futbol oynamak beni mutlu ediyor. Tutarlılık kariyerimde aradığım şeydi."
DÜNYA KUPASI HEDEFİ: "ÜÇÜNCÜ KEZ O SAHNEDE OLMAK İNANILMAZ OLURDU"
İspanyol milli takımına yeniden seçilme isteğini açıkça ortaya koyan Asensio, teknik direktör Luis de la Fuente'nin Türkiye'deki performansını takip ettiğini umduğunu belirtti: "Bu benim için çok önemli. Üçüncü Dünya Kupası'nda oynamak inanılmaz olurdu. En üst seviyede kalmak, Avrupa kupalarında oynamak hedefimdi."
"SAKATLIK BENİ OLGUNLAŞTIRDI"
Real Madrid döneminde yaşadığı ciddi sakatlık hakkında içten bir itirafta bulundu: "Hayatımın tam anlamıyla durduğu bir noktaydı. Kendime bakmayı, duygularımı kontrol etmeyi, daha eleştirel olmayı öğrendim. Bu süreç beni daha olgun ve sakin bir oyuncuya dönüştürdü. Yardım istemeyi öğrenmek önemliydi. İçsel olarak çok zor bir süreçten geçtim."
PSG VE ASTON VILLA DÖNEMİ HAKKINDA
PSG'deki macerasının neden uzun sürmediği sorulduğunda, sakatlık ve tercihlerin etkisinden bahsederek, "Bir gecede teknik direktörün gözünden düştüm. Bunu kişisel algılamıyorum, futbolda böyle şeyler olur." dedi. Emery ile ilişkisini, "Kişisel olarak çok yakın bir teknik direktör. Premier Lig'de unutulmaz bir sezon geçirdik." sözleriyle anlattı.
Sarı-lacivertli taraftarların ona taktığı lakabı sevdiğini belirten Asensio, "Vuruş tekniğime ve gol atma tarzıma uyuyor. Takım arkadaşlarım da böyle çağırıyor." dedi. Başlarda utangaç olduğunu söyleyen yıldız isim, zamanla daha rahat hissettiğini ifade etti: "Doğal Marco Asensio'yu ortaya çıkarmaya başladım."
İDEAL SEZON HEDEFİ: "ŞAMPİYONLUK VE MİLLİ TAKIM"
Asensio, Fenerbahçe ile sezon sonunda şampiyonluk yaşamak ve yeniden milli takıma dönmek istediğini söyledi: "Hedefimiz belli: Fenerbahçe ile şampiyonluk. Ardından milli takıma dönmek harika olur."
İdolün: Zidane
Dünyada en çok etkilendiğin stat: Santiago Bernabeu
Asla karşılaşmak istemediğin rakip: Carvajal
Takımına transfer etmek isteyeceği oyuncu: Luka Modric
Soyunma odasındaki en komik isim: Jhon Duran
En büyük hayali: Dünya Kupası finali sahnesi
Kariyerindeki en utanç veren an: İlk resmi Real Madrid maçına uyuyakalarak geç kalması