Xabi Alonso’ya eleştiri Arda Güler’e destek!

İspanya La Liga'da Real Madrid, deplasmanda Girona ile 1-1 berabere kalınca sezon başından beri taşıdığı liderliği Barcelona'ya kaptırdı. Üst üste 3. beraberliğini yaşayan Beyaz Şimşekler'de bahar havası, yerini kara bulutlara bıraktı. İspanyol medyasının hedefinde teknik direktör Alonso yer aldı. İspanyol gazeteci Tomas Roncero, Xabi Alonso'nun ilk yarının sonunda Arda'yı oyundan almasını eleştirirken, milli futbolcunun ilhamını kestiğini söyledi. Marca ise Arda'nın, Girona'nın disiplinli savunması karşısında yalnız kalıp çözüm üretemediğini belirtirken, pek çok İspanyol haber portalı, 20 yaşındaki futbolcu kenara alındıktan sonra Real Madrid'in oyununun kısırlaştığını savundu.