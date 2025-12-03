Efe İnanç: Aldığımız galibiyet bizim için sevindirici

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda TFF 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı, Süper Lig ekibi Göztepe'yi 1-0 yenerek tur atladı.

Mücadelenin ardından Beyoğlu Yeni Çarşı Teknik Direktörü Efe İnanç, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İnanç, "Aldığımız galibiyet bizim için sevindirici. Rakibimiz Süper Lig'de en az gol yiyen takım. Ciddi bir organizasyon içindeler. Bizim oyuncularımız için bu maç iyi bir sınav oldu. Yetiştiricilik ve yarışmacılık amacımız var. Bunu oyun olarak sergilemek istiyoruz. Bundan sonra da zorlu rakiplerle mücadele etmesi kulübün ve oyuncuların gelişimi açısından önemli. Oyuncularım savunmayı gayet iyi yaptı. Göztepe topa sahip olmada zorluklar çıkardı. Bu da normal. Umarım ligde de bu galibiyet sürecini devam ettiririz" ifadelerini kullandı.

