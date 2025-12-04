2 penaltı, 1 kırmızı kart! 5 gollü maçta Iğdır FK, Orduspor’u kupadan eledi

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Iğdır FK, Orduspor 1967 ile karşılaştı. Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçı Iğdır FK 3-2 kazandı.

Iğdır'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Özder Özcan, 84. dakikada Koita (P) ve 89. dakikada Bruno (P) kaydetti. Orduspor'un gollerini ise 8. dakikada Erdem Onur ve 41. dakikada Osman Arslantaş attı.

Orduspor'da Ferdi Güzelsu, boş kaleye giden topa eliyle müdahale ettiği için kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Iğdır FK, bu sonuçla birlikte Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

GOL | Iğdır FK 0-1 Orduspor 1967

GOL | Iğdır FK 1-1 Orduspor 1967

GOL | Iğdır FK 1-2 Orduspor 1967

GOL | Iğdır FK 2-2 Orduspor 1967

GOL | Iğdır FK 3-2 Orduspor 1967