Fred: “Ritmimizi sürdürmeliyiz”

Fenerbahçeli futbolcu Fred, Brann'ı 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Fred yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Önemli bir galibiyet elde ettik. Kazanmak için gelmiştik ve kazandığımız için mutluyuz. Bir üst tura çıkabilmek adına önemliydi. Harika oynadığımızı ve bu şekilde devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum.

Talisca adına mutluyum. Bizler beraberiz. Bugün hat-trick yaptı. Herkes çok iyiydi. Önemli bir 3 puan elde ettik. İlk 8'den çıkabilmek adına iyi bir sonuçtu bu. Tabii ki ritmimizi aynı şekilde sürdürmeliyiz."

Jayden Oosterwolde ise karşılaşmanın ardından, "Golleri çabuk ve hızlı bulduk. Rakibin 10 kişi kalması şanslı bir durumdu. 3 puandan ötürü mutluyum. Ligde de bana göre iyi gidiyoruz. Namağlubuz. Bu da bizim nasıl takım olduğumuzu gösteriyor. Bu maçı örnek alarak bir sonraki maçlarda da kazanmak istiyoruz." dedi.