Samsunspor – AEK maçı 11’leri belli oldu

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi 5. haftasında Yunanistan temsilcisi AEK ile karşılaşacak. Turnuvada namağlup liderliğini sürdüren kırmızı-beyazlı takım, ilk 8’i garantilemenin hesaplarını yapıyor. İşte karşılaşmanın 11’leri...

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 5. hafta maçında Yunan takımı AEK ile karşılaşacak. Karadeniz ekibi, rakibini yenerek ilk 8'deki yerini garantilemeyi hedefliyor.

Samsunspor-AEK maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Jeremie Pignard, Aurelien Drouet, Thomas Luczynski (Fransa)

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Van Drongelen, Satka, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Holse, Musaba, Emre Kılınç, Mouandilmadji

AEK: Strakoşa, Pilios, Filipe Relvas, Moukoudi, Rota, Koita, Pereyra, Pineda, Marin, Mantalos, Jovic

