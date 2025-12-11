Samsunspor – AEK maçı 11’leri belli oldu

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 5. hafta maçında Yunan takımı AEK ile karşılaşacak. Karadeniz ekibi, rakibini yenerek ilk 8'deki yerini garantilemeyi hedefliyor.
Samsunspor-AEK maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Jeremie Pignard, Aurelien Drouet, Thomas Luczynski (Fransa)
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Van Drongelen, Satka, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Holse, Musaba, Emre Kılınç, Mouandilmadji
AEK: Strakoşa, Pilios, Filipe Relvas, Moukoudi, Rota, Koita, Pereyra, Pineda, Marin, Mantalos, Jovic