Yiğit Efe Demir: Fenerbahçe’nin hedefi her zaman en yukarısıdır

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6'ncı haftasında deplasmanda karşılaştığı Norveç ekibi Brann'ı 4-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki stoperi Yiğit Efe Demir, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Maç öncesinde yaptıkları analizleri en iyi şekilde uyguladıklarını belirten Yiğit Efe, "11'e 11 devam ederken de çok üstündük zaten. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Çok iyi çalışıp, çok iyi analiz etmiştik. Analizlerimizi de çalıştığımız şekilde uyguladık. 10 kişi kaldıklarında daha da rahatladık. Golleri bulunca da maçı öldürdük. Maç maç gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

'FENERBAHÇE'NİN HEDEFİ HER ZAMAN EN YUKARISIDIR'

Hedeflerinin finale kadar gitmek olduğunu dile getiren genç stoper, "Fenerbahçe'nin hedefi her zaman en yukarısıdır. Hocamız da bunu düşünüyordur. Bizim görevimiz bunu yerine getirmek. Kupaya kadar devam etmek istiyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.