5 yıldır ne yaptın; Göster bakalım

ABD'nin Meksika ve Kanada ile birlikte ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım sürerken, Amerika'ya gitmek isteyen taraftarlar için ilginç bir detay ortaya çıktı. ABD hükümetinin resmi yayın organı olan Federal Register'da yayımlanan bildiriye göre; Amerika Birleşik Devletleri'ne gelen ziyaretçilerin ülkeye giriş yapabilmesi için 5 yıllık sosyal medya aktivite verilerini yetkililere sunmaları gerektiriyor. Güvenlik Bakanlığı'na bağlı ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) birimi, Elektronik Seyahat Yetkilendirme Sistemi'nde (ESTA) önerilen değişiklikleri sundu. ABD'yi yabancı teröristlerden ve ulusal ve kamu güvenliğine yönelik diğer tehditlerden korumak amacıyla, ziyaretçilerden sosyal medya hesaplarında son 5 yıla kadar verilerin yanı sıra son 10 yıla ait e-posta adreslerini ve aile üyelerinin isim, doğum tarihi, ikamet yerleri gibi bilgileri sağlaması da istenecek.



FIFA HENÜZ AÇIKLAMADA BULUNMADI!

SOSYAL medya incelemelerinin tam olarak nasıl yapılacağı veya hükümetin bir yabancının ülkeye girişine müdahale etmesine neden olacak spesifik nedenlerin neler olduğu belirsizliğini koruyor. Kural İngiltere, İspanya, Fransa, Almanya, İtalya, Norveç, Portekiz, Belçika, Avustralya ve Yeni Zelanda dahil olmak üzere ABD Vize Muafiyet Programına katılan 42 ülke için de geçerli olacak. Gianni Infantino yönetimindeki FIFA, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.