Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Arda 90 milyon Euro ile tarihe geçti
REAL Madrid forması giyen Arda Güler, Transfermarkt'ın yeni piyasa değeri güncellemesiyle tarihe geçti. Milli futbolcu, 90 milyon Euro'luk değeri ile Türk futbolu tarihinin en pahalı futbolcusu ünvanına sahip oldu. 20 yaşındaki yıldızın bir önceki değeri 60 milyon Euro olarak belirlenmişti. Bu güncellemeyle 30 milyon Euro'luk artış gerçekleşirken, genç orta saha, aynı zamanda LaLiga'daki altı takımın toplam kadro değerini geride bıraktı. Yine R.Madrid'in süper starı Kylian Mbappe ise 200 milyon Euro'yla zirvede yer aldı. Son haftalarda yedeğe düşen Arda, 28 maçta 4 gol, 9 asist üretti.
