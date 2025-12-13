Beşiktaş’ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu! Rafa Silva kararı

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Süper Lig'in 16'ncı haftasında Trabzonspor deplasmanında sahaya çıkacak. Siyah-beyazlılar, dev maç öncesi kamp kadrosunu açıkladı.
Beşiktaş'ta Rafa Silva, Sergen Yalçın tarafından Trabzonspor maçı kamp kadrosuna dahil edilmedi.
Beşiktaş'ın kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:
Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Djalo, Necip Uysal, Uduokhai, Paulista, Rıdvan Yılmaz, Jurasek, Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Salih Uçan, Rashica, Cerny, El Bilal Toure, Devrim Şahin, Abraham.