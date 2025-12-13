Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş’ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu! Rafa Silva kararı
Giriş Tarihi: 13.12.2025 13:17

Süper Lig’in 16’ncı haftasında Trabzonspor’a konuk olacak Beşiktaş’ta kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılarda, Rafa Silva kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Süper Lig'in 16'ncı haftasında Trabzonspor deplasmanında sahaya çıkacak. Siyah-beyazlılar, dev maç öncesi kamp kadrosunu açıkladı.

Beşiktaş'ta Rafa Silva, Sergen Yalçın tarafından Trabzonspor maçı kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Beşiktaş'ın kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Djalo, Necip Uysal, Uduokhai, Paulista, Rıdvan Yılmaz, Jurasek, Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Salih Uçan, Rashica, Cerny, El Bilal Toure, Devrim Şahin, Abraham.

