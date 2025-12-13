Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş’tan transferde Zuriko Davitashvili ısrarı!
Giriş Tarihi: 13.12.2025 13:03

Beşiktaş'tan transferde Zuriko Davitashvili ısrarı!

Beşiktaş’ın Saint Etienne forması giyen Zuriko Davitashvili’nin transferi konusunda yeniden harekete geçeceği iddia edildi.

Beşiktaş’tan transferde Zuriko Davitashvili ısrarı!
Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta transfer çalışmalarına hız veren kurmayların Zuriko Davitashvili'yi yeniden gündemine aldığı ortaya çıktı.

Foot Mercato'nun haberine göre; Beşiktaş'ın Zuriko Davitashvili transferini devre arasında tamamlamak istediği aktarıldı.

Gürcü sol kanat oyuncusunun, siyah-beyazlı takımda forma giymeye sıcak baktığı kaydedildi.

Saint Etienne'in tatmin edici bir teklif gelmesi halinde ayrılığa onay verebileceği vurgulandı.

Zuriko Davitashvili, bu sezon Saint Etienne'de 14 müsabakada forma şansı buldu. Gürcü oyuncu bu mücadelelerde 6 gol attı ve 1 asist üretti.

24 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2028'de sona erecek. Zuriko Davitashvili'nin güncel piyasa değeri 8 milyon euro.

Beşiktaş’tan transferde Zuriko Davitashvili ısrarı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz