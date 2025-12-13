CANLI | Galatasaray, Antalyaspor deplasmanında! Okan Buruk’un ilk 11 tercihi belli oldu...

LİGİN EN İYİ AVERAJA SAHİP TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'deki 18 ekip arasında en iyi averaja sahip takım konumunda bulunuyor.

Ligdeki 15 müsabakada 32 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde ise 11 gol gördü. Galatasaray, artı 21 averajla bu alanda en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin (18) önünde yer alıyor.

Fenerbahçe ile beraber ligin en fazla gol atan takımı olan Galatasaray, Göztepe'den (9) sonra da en az gol yiyen ikinci takım olarak dikkati çekiyor.