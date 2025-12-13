CANLI | Galatasaray, Antalyaspor deplasmanında! Okan Buruk’un ilk 11 tercihi belli oldu...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'a konuk oluyor.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Yılmaz yönetecek.
Süper Lig'de geride kalan 15 müsabakada 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 36 puanla en yakın takipçisi Trabzonspor'un 2 puan önünde haftaya lider girdi.
Bu sezon 15 lig maçında 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyeti bulunan Antalyaspor ise 15 puanla 13. sırada yer alıyor.
İŞTE MAÇIN İLK 11'LERİ
Antalyaspor XI: Abdullah, Bünyamin, Veysel, Giannetti, Paal, Hüseyin, Safuri, Ceesay, Ballet, Storm, Boli.
Galatasaray XI: Günay Güvenç, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, İlkay, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen
59. RANDEVU
Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig'de 59. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 58 maçta sarı-kırmızılılar 37, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 14 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Sarı-kırmızılıların 115 golüne, Akdeniz ekibi 49 golle karşılık verdi.
OSIMHEN VE TORREIRA SINIRDA
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen ile tecrübeli orta saha oyuncusu Lucas Torreira, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Osimhen ve Torreira, kart görmeleri halinde 17. haftadaki Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.
LİGİN EN İYİ AVERAJA SAHİP TAKIMI
Galatasaray, Süper Lig'deki 18 ekip arasında en iyi averaja sahip takım konumunda bulunuyor.
Ligdeki 15 müsabakada 32 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde ise 11 gol gördü. Galatasaray, artı 21 averajla bu alanda en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin (18) önünde yer alıyor.
Fenerbahçe ile beraber ligin en fazla gol atan takımı olan Galatasaray, Göztepe'den (9) sonra da en az gol yiyen ikinci takım olarak dikkati çekiyor.
SON İKİ DIŞ SAHA MAÇINDA GALİBİYET ALAMADI
Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 2 deplasman maçından sadece 1 puan alabildi.
Ligin 12. haftasında konuk olduğu Kocaelispor'a 1-0 yenilen Galatasaray, sonrasında 14. haftada da Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, kazanamaması halinde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk kez üst üste 3 deplasman maçında puan kaybetmiş olacak.