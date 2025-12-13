Emre Mor, Fenerbahçe’den ayrılıyor! Süper Lig’den talip çıktı

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Emre Mor için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Tecrübeli futbolcunun geleceği henüz netlik kazanmazken, Emre Mor'a Süper Lig'den talip çıktığı öne sürüldü.

Fotomaç'ın haberine göre; Volkan Demirel'in görev yaptığı dönemde Gençlerbirliği ile anlaşan Emre Mor'un transferi Başkent ekibinde yaşanan teknik direktör değişimi sonrası suya düşmüştü.