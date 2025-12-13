Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Emre Mor, Fenerbahçe’den ayrılıyor! Süper Lig’den talip çıktı
Giriş Tarihi: 13.12.2025 10:32 Son Güncelleme: 13.12.2025 10:33

Emre Mor, Fenerbahçe’den ayrılıyor! Süper Lig’den talip çıktı

Fenerbahçe’de forma şansı bulmakta zorlanan Emre Mor için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Süper Lig ekibinin, tecrübeli futbolcuyu renklerine bağlamak istediği aktarıldı.

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Emre Mor için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Tecrübeli futbolcunun geleceği henüz netlik kazanmazken, Emre Mor'a Süper Lig'den talip çıktığı öne sürüldü.

Fotomaç'ın haberine göre; Volkan Demirel'in görev yaptığı dönemde Gençlerbirliği ile anlaşan Emre Mor'un transferi Başkent ekibinde yaşanan teknik direktör değişimi sonrası suya düşmüştü.

Emre Mor'a Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor'un talip olduğu belirtildi.

28 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon Fenerbahçe'de hiçbir resmi maçta forma şansı bulamadı.

Sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Emre Mor'un güncel piyasa değeri 1 milyon euro.

Lyngby altyapısında yetişen Emre Mor daha sonra Nordsjaelland, Borussia Dortmund, Celta Vigo, Galatasaray, Olimpiakos ve Fatih Karagümrük'te oynadı. Fenerbahçe'de şans bulmakta zorlanan Emre Mor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Eyüpspor'da forma giydi.

Yükseliş yaptığı ilk dönemde Avrupa devlerinin dikkatini çeken Emre Mor, A Milli Futbol Takımı'nda 15 maça çıktı ve 1 gol sevinci yaşadı.

