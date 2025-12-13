Fenerbahçe’den 17’lik transfer! İrfan Can Eğribayat’ın yerine…

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de kurmaylar transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat'ın ayrılık ihtimali sonrası kaleci arayışlarına hız verildiği kaydedildi.
Polonya'dan talibi bulunan İrfan Can Eğribayat'ın yerine 17 yaşındaki kalecinin gündeme geldiği öğrenildi.
Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin İrfan Can Eğribayat ile yollarını ayırmayı gündemine aldığı belirtildi.
Sarı-lacivertlilerin, Ederson'un arkasında bekleteceği yedek kaleciyi Kayserispor'da bulduğu aktarıldı. Fenerbahçe'nin Kayserispor forması giyen Deniz Eren Dönmezer ile ilgilendiği kaydedildi.
17 yaşındaki file bekçisinin, Fenerbahçe'ye transfer olmaya istekli olduğu vurgulandı.
Deniz Eren Dönmezer, sezon başında transfer olduğu Kayserispor'da 1 maça çıktı.
17 yaşındaki file bekçisinin, sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2028'de sona erecek. Deniz Eren Dönmezer'in güncel piyasa değeri 1 milyon euro.
Deniz Eren Dönmezer, U19 Milli Takımı'nda 2 müsabakada süre aldı.