Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hindistan’da Lionel Messi izdihamı! Taraftarlar çılgına döndü
Giriş Tarihi: 13.12.2025 14:04 Son Güncelleme: 13.12.2025 14:06

Hindistan’da Lionel Messi izdihamı! Taraftarlar çılgına döndü

Arjantinli futbolcu Lionel Messi’nin Hindistan’da heykeli dikildi. Lionel Messi, yakın arkadaşları Rodrigo De Paul ve Luis Suarez ile birlikte Hindistan’a gitti ancak sonrasında yaşananlar dikkat çekti.

SABAH SPOR DIŞ HABERLER Futbol
Hindistan’da Lionel Messi izdihamı! Taraftarlar çılgına döndü
  • ABONE OL

MLS'te şampiyonluğa ulaşan Inter Miami'nin yıldızları Lionel Messi, Rodrigo De Paul ve Luis Suarez, Hindistan'a ziyarette bulundu.

Lionel Messi'nin heykelinin dikildiği Hindistan'da stadyumda yıldızlar için bir etkinlik gerçekleştirildi.

110 bin kişilik stadyumda düzenlenen etkinlikte tüm biletler satıldı ve tribünlerin dolu olduğu gözlemlendi.

Taraftarların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte Lionel Messi kısa bir açıklamada bulundu.

"Hindistan halkıyla bu anları paylaşabildiğim için çok mutluyum, çünkü bana duydukları sevgiyi biliyorum" diyen Lionel Messi, tribünleri selamladıktan sonra hızlıca alandan ayrıldı.

Lionel Messi'nin stadyumu erken terk etmesi sonrası Hindistan'da taraftarlar adeta çılgına döndü.

Stadyumda bulunan koltuklar ve diğer malzemeler saha içine doğru fırlatılmaya başladı.

Bazı taraftarlar saha içine indi ancak polisler bu kez araya girdi.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Hindistan’da Lionel Messi izdihamı! Taraftarlar çılgına döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz