Hindistan’da Lionel Messi izdihamı! Taraftarlar çılgına döndü

110 bin kişilik stadyumda düzenlenen etkinlikte tüm biletler satıldı ve tribünlerin dolu olduğu gözlemlendi.

Taraftarların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte Lionel Messi kısa bir açıklamada bulundu.

"Hindistan halkıyla bu anları paylaşabildiğim için çok mutluyum, çünkü bana duydukları sevgiyi biliyorum" diyen Lionel Messi, tribünleri selamladıktan sonra hızlıca alandan ayrıldı.

Lionel Messi'nin stadyumu erken terk etmesi sonrası Hindistan'da taraftarlar adeta çılgına döndü.

Stadyumda bulunan koltuklar ve diğer malzemeler saha içine doğru fırlatılmaya başladı.

Bazı taraftarlar saha içine indi ancak polisler bu kez araya girdi.