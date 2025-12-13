Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Leroy Sane'den ligde üst üste 3 gol!
Giriş Tarihi: 13.12.2025 22:25 Son Güncelleme: 13.12.2025 22:27

Leroy Sane'den ligde üst üste 3 gol!

Galatasaray'ın Alman futbolcusu Leroy Sane, Antalyaspor maçıyla Trendyol Süper Lig'de üst üste 3, toplamda da 6. golünü kaydetti.

İHA
Leroy Sane’den ligde üst üste 3 gol!
  • ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Alman futbolcu Leroy Sane kaydetti.

Müsabakanın 7. dakikasında Yunus Akgün'ün pasında ceza sahası içi sağ tarafında topu alan Sane, rakibini çalımlayıp yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

29 yaşındaki futbolcu böylece ligde üst üste 3. maçında da rakip fileleri havalandırdı. Alman futbolcu hepsi ligde olmak üzere gol sayısını da 6'ya çıkardı.
Sane, 90+3. dakikada da Mauro Icardi'nin golünde de asist yaptı.

Maça 11'de başlayan Leroy Sane, 90 dakika sahada kaldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Leroy Sane'den ligde üst üste 3 gol!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz