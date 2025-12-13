Mustafa Dalcı: Bizim için kazanmak çok önemliydi!

Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı da kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Dalcı, sahada kötü bir oyun oynanmasına rağmen ilk yarıda maçı kopardıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Aslında savunma yaparken yakaladığımız toplarda hızlı hücumlarla pozisyon üreteceğimizi planlamıştık. Bunları yakaladık ama bir türlü sonuçlandıramadık. Genel anlamda baktığımızda şu anda altta olmanın vermiş olduğu psikolojik baskı nedeniyle ister istemez oyuncularımız negatif olarak biraz daha savunma yönünü yüksek tutuyor. Dolayısıyla aslında bugün biraz onu yaşadık. Oyuncunun bu öz güvenini yakalaması ve sahanın içerisinde biraz daha güvenli oynaması biraz daha sonuçlarla da alakalı. Genel anlamda baktığında kötü bir oyun vardı ama bazen kötü oynarken büyük mücadele yapmak da önemli. Bugün kötü oynadık ama mücadelemiz yüksekti. Bizim için kazanmak çok önemliydi. Dolayısıyla kazandığımız ve 3 puan aldığımız için çok mutluyuz."