Ricardo Quaresma’dan Galatasaray itirafı! ‘Hiç memnun değilim’

Siyah-beyazlıların oynadığı futboldan keyif alamadığını vurgulayan Portekizli eski futbolcu, "Ne kadro yapısı ne de oynanan futbol bana keyif veriyor. Bence hem oyuncu hem de teknik direktör seçimlerinde daha dikkatli olunmalı" şeklinde konuştu.

Futbolun her sonuca açık olduğunu dile getiren Ricardo Quaresma, "Bir taraftar olarak elbette üzülüyorum. Kulübümün böyle bir dönemden geçmesini görmek kolay değil. Ama futbol bu, umarım gelecek sezon Galatasaray'la omuz omuza yarışabilecek bir Beşiktaş izleriz" açıklamasını yaptı.