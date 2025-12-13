Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ricardo Quaresma’dan Galatasaray itirafı! ‘Hiç memnun değilim’
Beşiktaş’ın eski futbolcularından Ricardo Quaresma, Portekiz basınına konuştu. Ricardo Quaresma’nın Galatasaray ile ilgili sözleri dikkat çekti.

Beşiktaş'ın efsane futbolcuları arasında yer alan Ricardo Quaresma suskunluğunu bozdu. Portekizli eski futbolcu, siyah-beyazlılarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın performansını değerlendiren Ricardo Quaresma, "Açıkçası üzgünüm, çünkü Beşiktaş olması gereken hedeften, yani şampiyonluk mücadelesinden çok uzak" dedi.

Siyah-beyazlıların oynadığı futboldan keyif alamadığını vurgulayan Portekizli eski futbolcu, "Ne kadro yapısı ne de oynanan futbol bana keyif veriyor. Bence hem oyuncu hem de teknik direktör seçimlerinde daha dikkatli olunmalı" şeklinde konuştu.

Futbolun her sonuca açık olduğunu dile getiren Ricardo Quaresma, "Bir taraftar olarak elbette üzülüyorum. Kulübümün böyle bir dönemden geçmesini görmek kolay değil. Ama futbol bu, umarım gelecek sezon Galatasaray'la omuz omuza yarışabilecek bir Beşiktaş izleriz" açıklamasını yaptı.

Record'a konuşan Ricardo Quaresma son olarak şu sözleri dile getirdi:

"Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'tan çok daha iyi olduğunu söyleyemem, çünkü değil. Ancak şu anda ligde çok güçlü bir Galatasaray görüyorum. Kadro ve teknik direktör anlamında, bir taraftar olarak hiç memnun değilim."

