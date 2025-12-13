Rizespor, Eyüpspor karşısında farka koştu!

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Rizespor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Rizespor, Eyüpspor karşısında sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Rizespor'un gollerini 45+2. dakikada penaltıdan Qazim Laçi, 52. dakikada Samet Akaydin ve 81. dakikada Ali Sowe kaydetti.
Bu sonucun ardından Rizespor puanını 18'e yükseltti. Eyüpspor ise 13 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
17. dakikada Rak-Sakyi'nin pasında topla buluşan Mithat Pala'nın ceza sahasının sağ çaprazından şutunda, kaleci Umut Bozok topu kornere çeldi.
25. dakikada Augusto'nun orta sahadan ceza sahasının sol çaprazına kadar ilerleyerek gönderdiği topa yükselen Sowe'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.
45+2. dakikada ev sahibi takım öne geçti. VAR kontrolünden kazanılan penaltıyla topun başına geçen Laçi, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
52. dakikada Hojer'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde savunmadan seken topu önünde bulan Samet'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
81. dakikada topla ilerleyen Augusto'nun pasında sol taraftan ceza sahası içine giren Ali Sowe'un, kaleci Felipe'yi geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0