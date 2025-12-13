Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Roland Sallai: Bu sene de şampiyon olmak istiyoruz
Giriş Tarihi: 13.12.2025 22:53

Roland Sallai: Bu sene de şampiyon olmak istiyoruz

Galatasaray'ın Antalyaspor'u 4-1 yendiği maçta bu sezonki ilk golünü atan Roland Sallai, karşılaşmayı değerlendirdi.

Roland Sallai: Bu sene de şampiyon olmak istiyoruz
  • ABONE OL
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'u deplasmanda 4-1'lik skorla mağlup etti. Maçın hemen ardından Macar futbolcu Roland Sallai açıklamalarda bulundu.

Şampyiyonluk mesajı veren tecrübeli futbolcu, "İyi bir maç çıkardık, 3 puanı hak ettik. Bu sene de şampiyon olmak istiyoruz ve bunun için bu maçları kazanmamız gerekiyor. Şu anda da mutluyuz." dedi.

Maç temposu hakkında konuşan Sallai, "Kolay değil tabii ki ama işim bu. Takım için çalışmayı seviyorum. Sahada olmaktan mutlu oluyorum, bu şekilde." ifadelerini kullandı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Roland Sallai: Bu sene de şampiyon olmak istiyoruz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz