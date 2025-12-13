Trabzonspor Kulübü, Kartal ve Akyazı projelerini tanıttı!

Üst katlarda planlanan ofisler ise kullanıcılarına modern, sade ve işlevsel bir çalışma ortamı sunuyor. Cephede kullanılan yatay hatlar ve doğal tonlar, yapıya hem çağdaş bir karakter kazandırıyor hem de şehir dokusuyla uyumlu bir görünüm oluşturuyor.

Kartal Projesi; konumu, fonksiyonları ve mimari yaklaşımıyla hem iş dünyasına hem de sosyal yaşama hitap ederken Trabzonspor'umuza da hem ekonomik hem de vizyon anlamında değer katacak."

Trabzonspor'dan Akyazı Projesi'ne dair yapılan açıklama şu şekilde:

"Trabzonspor'umuzun himayesinde, 105 dönümlük arazi üzerinde yükselecek olan ve Karadeniz bölgesinin en büyük karma kullanımlı projesi olarak tasarlanan dev yatırım, şehrimizle birlikte tüm bölgenin çehresini değiştirmeye hazırlanıyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi ve Trabzon Şehir Hastanesi'ne komşu konumuyla dikkat çeken proje; bu iki büyük yatırım ile bütünleşmiş bir yaşam, alışveriş ve sosyal deneyim alanı oluşturacak.

Proje kapsamında şehrimize ve bölgemize ilk kez gelecek ulusal ve uluslararası birçok perakende ve moda markası yer alacak. Yaklaşık 3 milyon kişilik geniş bir nüfusa hitap edecek olan yatırım, Trabzon'un yeni kent merkezi olarak konumlanacak.

Toplam 100 bin metrekarenin üzerinde kiralanabilir alana sahip ve 250'nin üzerinde mağazadan oluşacak bölgesel alışveriş ve yaşam merkezi, projede yer alacak en önemli bileşenlerden biri olacak.