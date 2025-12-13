Ülke puanı yükseldi

AVRUPA'DA bu haftanın karşılaşmaları sona ererken ülkemiz UEFA sıralamasında 9. basamakta yer alıyor. G.Saray, Ş.Ligi'nde konuk olduğu Monaco'ya 1-0 yenildi. F.Bahçe, Avrupa Ligi'nde deplasmanda Brann'ı 4-0 mağlup etti. Samsunspor ise Konferans Ligi'nde sahasında AEK'e 2-1 kaybetti. Galatasaray ve Samsunspor haftayı puansız kapatırken, Fenerbahçe 400 puan kazandırdı. Devler Ligi'ne direkt takım gönderebilmek için Türkiye'nin ilk 10'da yer alması gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.

İŞTE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI:

10. Çekya - 45.025

9. TÜRKİYE - 47.925

8. Belçika - 57.750

7. Portekiz - 63.266

6. Hollanda - 65.366

5. Fransa - 75.391

4. Almanya - 82.777

3. İspanya - 85.562

2. İtalya - 92.017

1. İngiltere - 104.005