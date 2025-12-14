Akdeniz’den Karadeniz’e mesaj: Zirve benim!

SALLAİ HASRETİ BİTİRDİ

Roland Sallai, Antalyaspor karşısında Aslan'ı rahatlatırken bu sezon ilk golünü kaydetti. 230 gün sonra fileleri havalandıran Macar yıldız, Galatasaray'da toplamda 7 kez sevindi.

ÖPTÜM! GİDİYORUM

Gollerıyle Galatasaray'ı adeta sırtında taşıyan Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formadan mecburi bir süre uzak kalacak… Dün yine ağları havalandıran Nijeryalı santrfor, Fas'ta düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası için milli takıma katılmak üzere arkadaşlarından ayrıldı. Özellikle ilk yarıda çok net fırsatları harcayarak skor katkısını artırma şansını kaçıran Maskeli Kral, Galatasaray'da 12. golünü kaydetti. Osimhen, kupada Başakşehir, ligde Kasımpaşa maçını kaçıracak.





SANE HIZINI ALDI BİR KERE!

Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane dün yine klasını konuşturdu. 7. dakikada Yunus'un pasıyla sağ çaprazdan kaleciyi avlayan tecrübeli oyuncu, Mauro İcardi'nin golünde ise asisti yapan isimdi. Fenerbahçe ve Samsunspor'un ardından Antalyaspor karşısında da golünü atan başarılı oyuncu, Eylül-Ekim 2023'ten (Bayern Münih formasıyla) bu yana ilk kez üst üste üç lig karşılaşmasında ağları havalandırdı.

DIŞ SAHADA KÖTÜ SERİ BİTTİ

ANTALYASPOR karşılaşmasından galip ayrılan Galatasaray, Süper Lig'de deplasmanda 2 maç sonra kazandı. Ligde dış sahada RAMS Başakşehir'i yenen Cimbom, daha sonra Kocaelispor'a mağlup olurken, Fenerbahçe ile de berabere kalmıştı. Aslan dünkü galibiyetle kötü serisini sona erdirdi.