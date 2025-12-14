Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş yönetiminden Trabzonspor maçında dev prim kararı!
Beşiktaş yönetiminden Trabzonspor maçında dev prim kararı!

Süper Lig’in 16. haftasında Trabzonspor’a konuk olacak Beşiktaş’ta yönetim kurulu, dev maça ciddi bir prim belirledi.

Avrupa kupalarına erken veda eden ve Sergen Yalçın'ın göreve gelmesiyle birlikte bir türlü istenen çıkışı yakalayamayan Beşiktaş'ta gözler Trabzonspor maçına çevrildi.

Galatasaray ile öne geçmesine rağmen berabere kalan, Fenerbahçe karşısında da 2 farklı üstünlüğünü koruyamayan Beşiktaş, Trabzonspor maçını kazanarak bu sezon ilk büyük maç galibiyetini almak istiyor.

Siyah-beyazlılarda bu doğrultuda hareket eden yönetim kurulunun, Trabzonspor maçına ciddi bir prim belirlediği ortaya çıktı.

Fenerbahçe maçı için belirlenen kişi başı 1 milyon 500 bin TL'lik primi siyah-beyazlı kurmayların Trabzonspor maçında uygulamaya alacağı öğrenildi.

