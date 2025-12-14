Beşiktaş yönetiminden Trabzonspor maçında dev prim kararı!

Avrupa kupalarına erken veda eden ve Sergen Yalçın'ın göreve gelmesiyle birlikte bir türlü istenen çıkışı yakalayamayan Beşiktaş'ta gözler Trabzonspor maçına çevrildi.

Galatasaray ile öne geçmesine rağmen berabere kalan, Fenerbahçe karşısında da 2 farklı üstünlüğünü koruyamayan Beşiktaş, Trabzonspor maçını kazanarak bu sezon ilk büyük maç galibiyetini almak istiyor.

Siyah-beyazlılarda bu doğrultuda hareket eden yönetim kurulunun, Trabzonspor maçına ciddi bir prim belirlediği ortaya çıktı.

Fenerbahçe maçı için belirlenen kişi başı 1 milyon 500 bin TL'lik primi siyah-beyazlı kurmayların Trabzonspor maçında uygulamaya alacağı öğrenildi.