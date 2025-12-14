Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’dan Emirhan Topçu’ya Trabzonspor maçında sürpriz görev!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sezon başından bu yana bir türlü oturmayan savunma için Trabzonspor karşılaşmasında da farklı bir denemeye gidecek. David Jurasek'i tamamen gözden çıkaran, Rıdvan Yılmaz'ın Gaziantep FK maçındaki performansını yeterli bulmayan Sergen Yalçın'ın, Emirhan Topçu'yu savunmanın merkezinden sol beke kaydırıp, Paulista'nın yanında Tiago Djalo'ya görev vereceği öğrenildi.

Tecrübeli çalıştırıcının, Jota Silva ve Cengiz Ünder'in yokluğunda kanatlardaki tercihleri de merak konusu. Teknik ekibin, Milot Rashica'yı 11'e dahil ederek sağ kanatta, El Bilal Toure'yi de sol kanatta oynatma fikrine yakın olduğu kaydedildi. Bu durumda iki haftadır yedek kulübesinde oturan Tammy Abraham'ın ise santrforda başlaması bekleniyor.

RAFA SİLVA YİNE YOK BEŞİKTAŞ'TA

Fenerbahçe maçından sonra sakatlığını öne sürerek idmanlara çıkmayan Rafa Silva, bu süreçte futbolu bırakmak, takımdan ayrılmak gibi isteklerle uzun süreli bir kriz yaşatmıştı.

Geçtiğimiz hafta Gaziantep maçı öncesi idmanlara çıkmaya başlayan ancak kadroya girmeyen Portekizli oyuncu, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından Trabzonspor maçı kadrosuna da dahil edilmedi. Rafa Silva'nın kadroya alınmama sebebinin antrenman eksikliği olduğu öğrenildi.