Efsaneyi geçip rekor kıracak

Hafta içinde veda gibi bir paylaşım yaparak sözleşme iddialarına tepki gösteren Mauro İcardi, dün Antalyaspor sınavında yine golünü attı. İkinci yarıda Yunus'un yerine oyuna girerek ağları sarsan Tangocu, 2 maç sonra fileleri havalandırdı. Galatasaray'da bu sezon 8. kez ağları havalandırarak krallıkta iddiasını ortaya koyan Arjantinli, sarı-kırmızılılarda 69. golünü kaydetti. G.Saray tarihinde en çok gol atan yabancı oyuncu olan Gheorghe Hagi'nin 72 golü bulunuyor. İcardi, 4 gol daha atarsa rekoru eline geçirecek.

MİLAN'A PARASI FAZLA GELDİ

Bu arada sezon sonunda sözleşmesi bitecek İcardi'ye Milan talip olmuştu. 32 yaşındaki oyuncu, Manchester United'dan Zirkzee ve Parma'dan Mateo Pellegrino ile İtalyan devinin santrfor adaylarından biri. İcardi, Milan'da taraftarın bir kısmını heyecanlandırsa da kulüpte hoş karşılanmadı. Maaşının yüksek olması Çizme ekibini düşündürüyor. Arjantinli yıldız, Galatasaray'da yıllık 10 milyon Euro kazanıyor.

ASİST'AN YUNUS

KASIK fıtığı olan Yunus Akgün'ün ilk 11'e dönüşü muhteşem oldu. Okan Buruk'un Antalyaspor karşısında 10 numarada şans verdiği milli futbolcu, performansıyla yıldızlaştı. Geçen hafta Samsun önünde galibiyet golünün pasını veren Yunus, dün de Sane ve Osimhen'e asist yaptı. Bu sezon 4 gol-5 asiste ulaşarak 9 gole direkt katkıda bulundu. Maçta yerini 67'de İcardi'ye bıraktı.