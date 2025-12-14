Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'de Konyaspor maçında 4 eksik var! 2 isim sınırda
Giriş Tarihi: 14.12.2025 10:28

Fenerbahçe'de Konyaspor maçında 4 eksik var! 2 isim sınırda

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, yarın akşam Konyaspor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerde, kritik maçta 4 isim forma giyemeyecek. 2 futbolcu ise kart ceza sınırında.

AA
Fenerbahçe’de Konyaspor maçında 4 eksik var! 2 isim sınırda
  • ABONE OL

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek.

Ligde namağlup tek takım konumunda bulunan sarı-lacivertliler, son 2 maçında evinde Galatasaray ve deplasmanda RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak 4 puan kaybetmişti.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 33 puanla 3. sırada girdi.

4 EKSİK

Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Nelson Semedo ve Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra milli takımlarında görev alan Youssef En-Nesyri ile Dorgeles Nene, karşılaşmada forma giyemeyecek.

2 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de 2 oyuncu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Edson Alvarez ve Archie Brown, TÜMOSAN Konyaspor karşısında kart görmeleri durumunda ikas Eyüpspor deplasmanında cezalı olacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'de Konyaspor maçında 4 eksik var! 2 isim sınırda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz