Fırtına’dan baskın basanındır taktiği

Trabzonspor'da Beşiktaş maçı öncesi Baniya ve Visca ile kart cezalısı olan Onuachu ve Pina, yine cezaları bulunan Salih Malkoçoğlu ve Boran Başkan forma giyemeyecek. Teknik direktör Fatih Tekke, özellikle Onuachu'nun yokluğunda oyun planında önemli değişiklik yapacak. Nijeryalı yıldızın forma giydiği maçlarda kanat organizasyonlarına ağırlık veren bordo- mavililerin, bu akşamki mücadelede daha baskılı bir futbol sergilemesi ve ilk dakikadan itibaren kendi oyun anlayışını rakibine kabul ettirmesi bekleniyor. Pina'nın yokluğunda Ozan Tufan'ın sağ bekte görev alma ihtimali yüksek. Geçtiğimiz hafta Göztepe maçında kart cezalısı olduğu için forma giyemeyen Oulai ise Beşiktaş maçıyla birlikte tekrar ilk 11'e geri dönecek.



SAVİC GERİ DÖNÜYOR

BORDO-mavili takımın tecrübeli stoperlerinden Stefan Savic, sakatlığı nedeniyle son 5 karşılaşmada forma giyememişti. Uzun süredir tedavisi devam eden Savic, Beşiktaş maçı öncesi yapılan son antrenmanda kendisini denedi. 21 kişilik kadroda yer alması beklenen Savic'in yedek soyunacağı ve teknik direktör Fatih Tekke tarafından gidişata göre sahaya sürüleceği öğrenildi. 34 yaşındaki Karadağlı stoperin, önümüzdeki hafta deplasmanda Gençlerbirliği ile oynanacak karşılaşmada ilk 11'deki yerini alma ihtimali yüksek.

YILLIK GELİR HEDEFİ 50 MİLYON $

Trabzonspor'un 80. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Kurulda kulübün net borcu 3 milyar 698 milyon 204 bin TL olarak açıklandı. Yönetim kurulu, hayata geçirilmesi planlanan projelerle ilgili olarak kongre üyelerinden yetki aldı. Başkan Ertuğrul Doğan; yaptığı konuşmada, "Amacımız Trabzonspor'un ekonomisini kalıcı biçimde ayağa kaldırmak. Borçlarımızı rakiplerimizle kıyaslamamak lazım. Gelir-gider kalemleri farklı. Son 29 yılda arazi konusunda rakiplerimiz bizden daha iyi çalışmış. Biz yeni yeni bu arazileri bünyemize katıyoruz. Sürdürülebilir bir ekonomi için sabit gelir getirecek projeleri hayata geçirmeliyiz. Bu projelerle yıllık 50 milyon dolar sabit gelir hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.