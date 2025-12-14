Galatasaray’da Mauro Icardi’nin rekor hedefi! Gheorghe Hagi zirvede

Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray, rakibi karşısında zorlanmadan galip geldi. Sarı-kırmızılılarda, teknik direktör Okan Buruk'un forma şansı verdiği Mauro Icardi deplasmanda oynanan maçta fileleri havalandırdı.

Yunus Akgün'ün yerine ikinci yarıda oyuna dahil olan Arjantinli yıldız, 2 maçlık aradan sonra yeniden gol sevinci yaşadı.

Galatasaray'da bu sezon 8. kez gol sevinci yaşayan ve krallık yarışında da iddialı olan Mauro Icardi, Aslan'da toplamda 69. golünü kaydetti.