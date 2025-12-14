Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray’da Mauro Icardi’nin rekor hedefi! Gheorghe Hagi zirvede
Giriş Tarihi: 14.12.2025 08:17

Galatasaray’da Mauro Icardi’nin rekor hedefi! Gheorghe Hagi zirvede

Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi, Antalyaspor maçında fileleri havalandırdı ve sarı-kırmızılı takımda 69. kez gol sevinci yaşadı. Arjantinli yıldız, gözünü Gheorghe Hagi’nin tahtına dikti.

MEHMET ÖZCAN Futbol
Galatasaray’da Mauro Icardi’nin rekor hedefi! Gheorghe Hagi zirvede
  • ABONE OL

Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray, rakibi karşısında zorlanmadan galip geldi. Sarı-kırmızılılarda, teknik direktör Okan Buruk'un forma şansı verdiği Mauro Icardi deplasmanda oynanan maçta fileleri havalandırdı.

Yunus Akgün'ün yerine ikinci yarıda oyuna dahil olan Arjantinli yıldız, 2 maçlık aradan sonra yeniden gol sevinci yaşadı.

Galatasaray'da bu sezon 8. kez gol sevinci yaşayan ve krallık yarışında da iddialı olan Mauro Icardi, Aslan'da toplamda 69. golünü kaydetti.

Galatasaray tarihinde en çok gol atan yabancı futbolcu unvanını elinde bulunduran Gheorghe Hagi ise sarı-kırmızılılarda 72 kez gol sevinci yaşamıştı.

Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla 4 gol daha atması halinde rekorun yeni sahibi olacak.

Öte yandan Mauro Icardi hafta içerisinde veda gibi bir paylaşım yaparak, sözleşme iddialarına tepki göstermişti.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray’da Mauro Icardi’nin rekor hedefi! Gheorghe Hagi zirvede
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz