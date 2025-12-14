Göztepe, Gaziantep FK deplasmanında kazandı!

Gaziantep FK, Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Göztepe, Gaziantep FK deplasmanında 1-0'lık skorla galip geldi.
Göztepe'nin golünü 69. dakikada Janderson kaydetti.
Gaziantep FK'da Mohamed Bayo, 65. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviremedi.
Bu sonucun ardından Göztepe 29 puana yükseldi. Gaziantep FK ise 23 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
9. dakikada sağ kanattan Dennis'in ortasına ön direkte Arda Okan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.
25. dakikada Gaziantep FK'nın paslaşarak kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası solunda topla buluşan Rodrigues'in yerden sert vuruşundan meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı gitti.
28. dakikada Göztepe'nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde seken topa yay üzerinde bulunan Miroshi'nin vuruşunda meşin yuvarlak, Boateng'den döndü.
38. dakikada Olaitan'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde savunmadan seken topu Janderson ağlara gönderdi. Maçın hakemi Cihan Aydın, VAR'ın uyarısıyla Janderson'un elle oynama gerekçesiyle golü iptal etti.
55. dakikada Göztepe'nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasında iyi yükselen Bokele'nin kafa vuruşunda kaleci Zafer, köşeden meşin yuvarlağı çıkardı.
63. dakikada ceza sahası içi sol tarafında Dennis'in, Boateng'e yaptığı müdahalenin ardından hakem Cihan Aydın penaltı noktasını gösterdi.
65. dakikada penaltıda topun başına geçen Bayo'nun vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sol tarafından dışarı gitti.
68. dakikada Cherni'nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Janderson, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
76. dakikada Luis Perez'in geri pasında Juan'ın ceza sahası içinde kaleci Zafer ile karşı karşıya kaldı. Juan'ın, Zafer'i geçip dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
80. dakikada ani gelişen Göztepe atağında ceza sahası solunda topla buluşan Dennis'in rakibini geçtikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleciden döndü.
81. dakikada sağ kanattan Bayo, pasıyla topla buluşan Camara'nın düzeltip yaptığı vuruş kaleci Lis, meşin yuvarlağı kurtardı.
89. dakikada sol kanattan Bacuna'nın ortasında ceza sahası içinde Lungoyi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
90+1. dakikada Lungoyi'nin sol taraftan ceza sahası içine yerden gönderdiği topa penaltı noktası üzerinde bulunan Arda'nın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.