İtalya’dan müthiş iddia

SON3 sezonda kadrosunu İcardi, Osimhen, Sane ve İlkay gibi yıldızlarla donatan Galatasaray, çıtayı daha da yukarı çekecek. Sarı-kırmızılılar, Liverpool'da son dönemde yedek kalan ve süreci krize dönüşen Mohamed Salah'ın durumunu yakından izliyor. Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre;Liverpool'un, oyuncusundan 50 milyon Euro bonservis beklediği ifade edildi. Bu arada dün Liverpool'un, Brighton'ı 2-0 yendiği maçta ikinci golün asistini yapan Salah, Premier Lig tarihinde en çok gol katkısı yapan (280) 3. oyuncu oldu.