Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Juventus, Kenan Yıldız’ın asistiyle kazandı
Giriş Tarihi: 15.12.2025 02:14

Juventus, Kenan Yıldız’ın asistiyle kazandı

Serie A’nın 15. haftasında Bologna’ya konuk olan Juventus, Kenan Yıldız’ın asist yaptığı maçta rakibini 1-0 mağlup etti.

Juventus, Kenan Yıldız’ın asistiyle kazandı
  • ABONE OL

Juventus, Serie A'nın 15. haftasında deplasmanda Bologna ile karşı karşıya geldi. Renato Dal'Ara Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip 1-0 kazandı.

Juve'ye galibiyeti getiren golü 64. dakikada Juan Cabal kaydetti. Torino devinin attığı golde asist milli futbolcumuz Kenan Yıldız'dan geldi.

Bologna'da Heggem, bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle 69. dakikada oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte 26 puana ulaşan Juventus, 5. sıraya çıktı. 25 puanda kalan Bologna ise 6. sırada konumlandı. Serie A'nın 16. haftasında Juventus, Roma'yı konuk edecek. Bologna ise Sassuolo'yu ağırlayacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Juventus, Kenan Yıldız’ın asistiyle kazandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz