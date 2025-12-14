Juventus, Kenan Yıldız’ın asistiyle kazandı

Juventus, Serie A'nın 15. haftasında deplasmanda Bologna ile karşı karşıya geldi. Renato Dal'Ara Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip 1-0 kazandı.

Juve'ye galibiyeti getiren golü 64. dakikada Juan Cabal kaydetti. Torino devinin attığı golde asist milli futbolcumuz Kenan Yıldız'dan geldi.

Bologna'da Heggem, bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle 69. dakikada oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte 26 puana ulaşan Juventus, 5. sıraya çıktı. 25 puanda kalan Bologna ise 6. sırada konumlandı. Serie A'nın 16. haftasında Juventus, Roma'yı konuk edecek. Bologna ise Sassuolo'yu ağırlayacak.