Kayseri ateşten kurtulamadı

Kayserispor ile Alanyaspor mücadelesi başladığı gibi 0-0 sona erdi ve puanlar paylaşıldı. İki takım ilk ve ikinci devrede karşılıklı ataklarla birbirini yıprattı ancak kaleciler gole izin vermeyerek yıldızlaştı. Kayseri'den Bilal, Alanya'dan Ertuğrul, 5'er kurtarışla maça damgasını vurdu.
18 puana çıkan Akdeniz temsilcisinin galibiyet hasreti 7'ye (5B-2M) yükseldi. Büyük fırsatlar kaçıran Kayserispor ise 14 puanda kalarak düşme hattından çıkamadı.
Gelecek hafta Kayserispor, Konyaspor deplasmanına gidecek. Alanya, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.