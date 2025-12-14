Kayseri ateşten kurtulamadı

Kayserispor ile Alanyaspor mücadelesi başladığı gibi 0-0 sona erdi ve puanlar paylaşıldı. İki takım ilk ve ikinci devrede karşılıklı ataklarla birbirini yıprattı ancak kaleciler gole izin vermeyerek yıldızlaştı.18 puana çıkan Akdeniz temsilcisinin galibiyet hasreti 7'ye (5B-2M) yükseldi.Gelecek hafta Kayserispor, Konyaspor deplasmanına gidecek. Alanya, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.