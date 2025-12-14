Kocaelispor 1 puanı 90+3’te aldı

Kocaelispor, deplasmanda Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaştı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maç 1-1 sona erdi.

Karagümrük'ün golü 65'te Fofana'dan geldi. Kocaelispor'a 1 puanı 90+3. dakikada Petkovic getirdi. Bu sonuçla Selçuk İnan'ın takımı Kocaelispor, yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. Karagümrük ise 2 maç sonra puan aldı.

Ligin bir sonraki haftasında Karagümrük, Alanyaspor deplasmanına gidecek. Kocaelispor ise Antalyaspor ile karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



7. dakikada Keita'nın şutunda meşin yuvarlak Kranevitter'in eline çarptı. Ardından VAR'dan gelen tavsiye üzerine hakem Çağdaş Altay pozisyonu incelemeye gitti.



11. dakikada incelemesini tamamlayan Çağdaş Altay, elle oynama öncesinde Serdar Dursun'un Atakan'a faul yaptığı gerekçesiyle oyunun serbest vuruşla yeniden başlamasına hükmetti.



16. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Agyei'nin uzak direğe plase vuruşunda meşin yuvarlak her iki yan direğe de çarparak oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında altıpas önünde topu önünde bulan Serdar'ın ağlara giden şutunda Esgaio meşin yuvarlağı son anda çeldi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



52. dakikada Tayfur'un pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Linetty'nin şutunda kaleci Grbic meşin yuvarlağı ayaklarıyla çeldi.



59. dakikada sol taraftan Haidara'nın pasında ceza sahasında topu alan Serdar Dursun pasını bekletmeden ceza yayındaki Linetty'e aktardı. Linetty'nin bu noktadan şutunda savunmaya da çarpan topu kaleci Grbic kontrol etti.



65. dakikada Johnson'un ceza yayından pasında Fofana ceza sahası sol çaprazda topla buluştu. Fofana'nın topu kontrol edip Smolcic'e de şık bir çalım atmasının ardından yerden şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0



90+2. dakikada Smolcic'in pasında Petkovic ceza sahası sol çaprazında topla buluştu. Petkovic'in topu kontrol edip sağ ayağına alarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1

Stat: Atatürk Olimpiyat



Hakemler: Çağdaş Altay, Candaş Elbil, Ali Alp



Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Atakan Çankaya, Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Kranevitter (Tarık Buğra Kalpaklı dk. 90), Doh, Serginho, Berkay Özcan (Anıl Yiğit Çınar dk. 87), Johnson (Barış Kalaycı dk. 79), Fofana



Yedekler: Kerem Yandal, Ahmet Sivri, Burhan Ersoy, Ugrekhelidze, Muhammed Kadıoğlu, Alper Emre Demirol, Gray



Teknik Direktör: Onur Can Korkmaz



Kocaelispor: Jovanovic, Dijksteel, Balogh (Rivas dk. 72), Smolcic, Haidara, Show (Churlinov dk. 72), Keita (Furkan Gedik dk. 85), Agyei, Linetty, Tayfur Bingöl, Serdar Dursun (Petkovic dk. 68)



Yedekler: Gökhan Değirmenci, Muharrem Cinan, Tarkan Serbest, Samet Yalçın, Syrota, Nonge



Teknik Direktör: Selçuk İnan



Goller: Fofana (dk. 65) (Fatih Karagümrük), Petkovic (dk. 90+2) (Kocaelispor)



Sarı kartlar: Serginho, Johnson (Fatih Karagümrük), Balogh, Show (Kocaelispor)