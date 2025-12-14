Oulai: “Onlar sayesinde buradayım”

Christ Inao Oulai, Trabzonspor'un Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldığı maçın ardından konuştu.

Oulai yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İyi reaksiyon gösterdik. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra goller bulduk. Bana soracak olursanız daha iyisini yapabilirdik. Kaliteli oyuncularımız var, üst düzey performans gösteriyoruz ama 1 puan aldık. Henüz maalesef hocamızla konuşamadık. İlerleyen zamanlarda konuşacağız. Trabzonspor'a teşekkür ederim, onlar sayesinde buradayım. Hocamız bizi destekledi, takım arkadaşlarımın desteğiyle bu seviyedeyim."