Rize özlemini bitirdi 4 maç sonra güldü

Çaykur Rizespor, sahasında Eyüpspor'u 3-0 yenerek 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Soyunma odasına 45+2'de Laçi'nin penaltısıyla önde giden Karadeniz ekibinde, ikinci devrenin başında da Samet Akaydın, 52'de farkı açtı: 2-0.
Eyüpspor aradığı golü bulamazken savunmada da açıklar verdi. Rize'de Ali Sowe, 81'de skoru 3-0 yaparak son sözü söyledi. Teknik direktör Recep Uçar, çıktığı ikinci maçta ilk galibiyetini aldı (1B- 1G).
Bu sonucun ardından Rizespor, puanını 18'e yükseltti. Eyüpspor ise 13 puanda kaldı.