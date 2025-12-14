Savunmanın soluna ‘Topçu’ desteği!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sezon başından bu yana bir türlü oturmayan savunma için Trabzonspor karşılaşmasında da farklı bir denemeye gidecek. David Jurasek'i tamamen gözden çıkaran, Rıdvan Yılmaz'ın Gaziantep FK maçındaki performansını yeterli bulmayan Yalçın'ın, Emirhan Topçu'yu savunmanın merkezinden sol beke kaydırıp, Paulista'nın yanında Tiago Djalo'ya görev vereceği öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının, Jota Silva ve Cengiz Ünder'in yokluğunda kanatlardaki tercihleri de merak konusu. Teknik ekibin, Milot Rashica'yı 11'e dahil ederek sağ kanatta, El Bilal Toure'yi de sol kanatta oynatma fikrine yakın olduğu kaydedildi. Bu durumda iki haftadır yedek kulübesinde oturan Tammy Abraham'ın ise santrforda başlaması bekleniyor.

RAFA SİLVA YİNE YOK BEŞİKTAŞ'TA

Fenerbahçe maçından sonra sakatlığını öne sürerek idmanlara çıkmayan Rafa Silva, bu süreçte futbolu bırakmak, takımdan ayrılmak gibi isteklerle uzun süreli bir kriz yaşatmıştı. Geçtiğimiz hafta Gaziantep maçı öncesi idmanlara çıkmaya başlayan ancak kadroya girmeyen Portekizli oyuncu, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından Trabzonspor maçı kadrosuna da dahil edilmedi. Rafa Silva'nın kadroya alınmama sebebinin antrenman eksikliği olduğu öğrenildi.

PRİM KİŞİ BAŞI 1.5 MİLYON TL

BU SEZON Galatasaray ile berabere kalan, Fenerbahçe'ye de mağlup olan Beşiktaş, ilk büyük maçını kazanmak için sahaya çıkacak. Siyah-beyazlı yönetimin, Fenerbahçe maçı için belirlediği kişi başı 1.5 milyon TL primi bu karşılaşmada da uygulamaya alacağı gelen bilgiler arasında.

JÖRGENSEN CEZBETTİ

KALEDE sezona Mert Günok ile başlayan ancak Ersin Destanoğlu ile devam eden siyahbeyazlılara Chelsea'dan Filip Jörgensen önerildi. Danimarkalı eldivenin genç yabancı kontenjanına uyması Beşiktaş'ı cezbetti. Beşiktaş'ın Jörgensen için ocak ayında hamle yapabileceği belirtildi. Kartal'ın dikkatini çeken diğer isimler ise Manchester City'den James Trafford ve Tottenham'dan Antonin Kinsky. Donnaruma'nın gelişi sonrası yedek pozisyonuna düşen Trafford'un City'den ayrılması bekleniyor. Kinsky de 2 lig kupası maçı dışında Tottenham'da forma giyemedi.