Sefer Yılmaz: Sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu bizi zorladı!

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Erzurumspor FK ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Bodrum FK'da teknik sorumlu Sefer Yılmaz açıklamalarda bulundu.

Sefer Yılmaz keyifli bir maç oynadığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Burası zorlu bir deplasman ve Erzurumspor bu ligin en iyi takımlarından. İçeride namağlup bir takım. 1-0'dan geri dönmek bizim için değerliydi çok iyi bir reaksiyon gösterdik. Sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu bizi zorladı. Değişikliklerde de biraz geç kaldık. 3. golü bulabilir, rahatlayabilirdik ama son dakikalarda istemediğimiz bir gol oldu ve 2-2 berabere bitti. Erzurumspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyoruz. Son iki maçımızı da galibiyetle kapatıp üst sıralardaki yerimizi korumak istiyoruz."