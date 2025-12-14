Seninle Avrupa’da final oynarız!

Devre arası transferi için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, orta sahada ilk hedefi olarak Quinten Timber'ı belirledi ve hemen harekete geçti. Feyenoord forması giyen 24 yaşındaki Hollandalı futbolcunun sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor ve oyuncunun takımdan ayrılması bekleniyor. Yönetim, bu durumu fırsata çevirerek Timber cephesiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Yıldız orta saha, ilk etapta Fenerbahçe'yi düşünmediğini ve kariyerini Avrupa'nın üst düzey liglerinde sürdürmek istediğini ifade etti. Ancak görüşmelerin perde arkasında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

OYUNCU HENÜZ YEŞİL IŞIK YAKMADI

Sarı-lacivertlilerin, başarılı oyuncuya, "Biz UEFA Avrupa Ligi'nde final hedefliyoruz. Seninle birlikte UEFA'da final oynarız" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Bu sözler, Kanarya'nın yalnızca bir transfer girişiminde bulunmadığını, aynı zamanda Avrupa hedefini ve vizyonunu da ortaya koydu. Timber'in Fenerbahçe'ye henüz yeşil ışık yakmamasına rağmen kulübün iki yönlü oynayabilen, modern ve dinamik bir orta saha profili arayışında olduğu net şekilde görülüyor.