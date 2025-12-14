Trabzonspor – Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu!

Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında kritik maçta Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak.

Papara Park'ta oynanacak dev müsabakanın VAR hakemi belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; Trabzonspor – Beşiktaş maçında VAR'da Alper Çetin, AVAR'da ise Mehmet Kısal ile İbrahim Çağlar Uyarcan görev alacak.

Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki maçta Ali Şansalan düdük çalacak. Ali Şansalan'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ile Mustafa Savranlar üstlenecek. Müsabakada dördüncü hakem olarak Batuhan Kolak görev alacak.