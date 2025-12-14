Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor – Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu!
Giriş Tarihi: 14.12.2025 11:58

Süper Lig’in 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak maçın VAR hakemi netlik kazandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, dev maçın VAR hakemini açıkladı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında kritik maçta Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak.

Papara Park'ta oynanacak dev müsabakanın VAR hakemi belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; Trabzonspor – Beşiktaş maçında VAR'da Alper Çetin, AVAR'da ise Mehmet Kısal ile İbrahim Çağlar Uyarcan görev alacak.

Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki maçta Ali Şansalan düdük çalacak. Ali Şansalan'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ile Mustafa Savranlar üstlenecek. Müsabakada dördüncü hakem olarak Batuhan Kolak görev alacak.

Trabzonspor – Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu!
