Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor’dan Beşiktaş’a cevap! “Herkes haddini bilsin, bildirmeyelim!”
Giriş Tarihi: 15.12.2025 00:58 Son Güncelleme: 15.12.2025 01:02

Trabzonspor’dan Beşiktaş’a cevap! “Herkes haddini bilsin, bildirmeyelim!”

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Saral, Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından siyah-beyazlı takımın hakem kararıyla ilgili yaptığı açıklamalara cevap verdi. Saral, “Algı yapmaya çalışan bu zihin, temiz bir zihin değildir!” dedi.

Trabzonspor’dan Beşiktaş’a cevap! Herkes haddini bilsin, bildirmeyelim!
  • ABONE OL

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Saral, Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından sert bir açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı takımın hakem kararlarıyla ilgili yaptığı açıklamalara cevap veren Saral, şu ifadeleri kullandı: "Oynadığımız Beşiktaş karşılaşmasının ardından rakip takım yöneticisinin maç sonu yaptığı açıklamaların ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz!

Karşılaşmanın henüz başında 10 kişi kalmaları gerekirken maç sonunda mağdur edebiyatı yapıp kaybettiğimiz 2 puan üzerinden algı yapmaya çalışan bu zihin, temiz bir zihin değildir!

Karşılaşmayı 9 kişi tamamlaması gereken rakibimizin yöneticileri, maç sonunda yaptıkları açıklamalar ve paylaşımlarla haddinin sınırlanını aşmıştır.

Herkes bilsin ki; Trabzon'da yatarak bir şeyler kazanma hayali kuranlar, gerçekleri yüzlerine çarparak karşılığını alır. Açıkça uyarıyoruz; Sahada mağdur edilen taraf Trabzonspor'ken 'mağdurmuş' gibi rol kesenlerin karşısına dimdik çıkarız! Tekrar ediyoruz! Herkes haddini bilsin, haddinizi bildirmeyelim!"

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor’dan Beşiktaş’a cevap! “Herkes haddini bilsin, bildirmeyelim!”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz