Trabzonspor’dan Beşiktaş’a cevap! “Herkes haddini bilsin, bildirmeyelim!”

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Saral, Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından sert bir açıklama yaptı.
Siyah-beyazlı takımın hakem kararlarıyla ilgili yaptığı açıklamalara cevap veren Saral, şu ifadeleri kullandı: "Oynadığımız Beşiktaş karşılaşmasının ardından rakip takım yöneticisinin maç sonu yaptığı açıklamaların ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz!
Karşılaşmayı 9 kişi tamamlaması gereken rakibimizin yöneticileri, maç sonunda yaptıkları açıklamalar ve paylaşımlarla haddinin sınırlanını aşmıştır.
Herkes bilsin ki; Trabzon'da yatarak bir şeyler kazanma hayali kuranlar, gerçekleri yüzlerine çarparak karşılığını alır. Açıkça uyarıyoruz; Sahada mağdur edilen taraf Trabzonspor'ken 'mağdurmuş' gibi rol kesenlerin karşısına dimdik çıkarız! Tekrar ediyoruz! Herkes haddini bilsin, haddinizi bildirmeyelim!"