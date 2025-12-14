Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor’un Beşiktaş maçı taktiği belli oldu! Fatih Tekke’den ilk 11’de değişim kararı
Giriş Tarihi: 14.12.2025 07:55

Trabzonspor’un Beşiktaş maçı taktiği belli oldu! Fatih Tekke’den ilk 11’de değişim kararı

Süper Lig’in 16. haftasında Beşiktaş’ı konuk edecek olan Trabzonspor, müsabakadan üç puanla ayrılarak yenilmezlik serisini 12 maça çıkarmayı ve yoluna kayıpsız devam etmeyi amaçlıyor.

YUNUS EMRE SEL Futbol
Trabzonspor’un Beşiktaş maçı taktiği belli oldu! Fatih Tekke’den ilk 11’de değişim kararı
  • ABONE OL

Trabzonspor'da Beşiktaş maçı öncesi Rayyan Baniya ve Edin Visca ile kart cezalısı olan Paul Onuachu ve Wagner Pina, yine cezaları bulunan Salih Malkoçoğlu ve Boran Başkan forma giyemeyecek. Teknik direktör Fatih Tekke, özellikle Onuachu'nun yokluğunda oyun planında önemli değişiklik yapacak.

Nijeryalı yıldızın forma giydiği maçlarda kanat organizasyonlarına ağırlık veren bordo- mavililerin, bu akşamki mücadelede daha baskılı bir futbol sergilemesi ve ilk dakikadan itibaren kendi oyun anlayışını rakibine kabul ettirmesi bekleniyor.

Wagner Pina'nın yokluğunda Ozan Tufan'ın sağ bekte görev alma ihtimali yüksek. Geçtiğimiz hafta Göztepe maçında kart cezalısı olduğu için forma giyemeyen Oulai ise Beşiktaş maçıyla birlikte tekrar ilk 11'e geri dönecek.

SAVIC GERİ DÖNÜYOR

Bordo-mavili takımın tecrübeli stoperlerinden Stefan Savic, sakatlığı nedeniyle son 5 karşılaşmada forma giyememişti. Uzun süredir tedavisi devam eden Savic, Beşiktaş maçı öncesi yapılan son antrenmanda kendisini denedi.

21 kişilik kadroda yer alması beklenen Savic'in yedek soyunacağı ve teknik direktör Fatih Tekke tarafından gidişata göre sahaya sürüleceği öğrenildi. 34 yaşındaki Karadağlı stoperin, önümüzdeki hafta deplasmanda Gençlerbirliği ile oynanacak karşılaşmada ilk 11'deki yerini alma ihtimali yüksek.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor’un Beşiktaş maçı taktiği belli oldu! Fatih Tekke’den ilk 11’de değişim kararı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz