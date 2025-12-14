Trabzonspor’un Beşiktaş maçı taktiği belli oldu! Fatih Tekke’den ilk 11’de değişim kararı

Trabzonspor'da Beşiktaş maçı öncesi Rayyan Baniya ve Edin Visca ile kart cezalısı olan Paul Onuachu ve Wagner Pina, yine cezaları bulunan Salih Malkoçoğlu ve Boran Başkan forma giyemeyecek. Teknik direktör Fatih Tekke, özellikle Onuachu'nun yokluğunda oyun planında önemli değişiklik yapacak.

Nijeryalı yıldızın forma giydiği maçlarda kanat organizasyonlarına ağırlık veren bordo- mavililerin, bu akşamki mücadelede daha baskılı bir futbol sergilemesi ve ilk dakikadan itibaren kendi oyun anlayışını rakibine kabul ettirmesi bekleniyor.