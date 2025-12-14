Trabzonspor’un Beşiktaş maçı taktiği belli oldu! Fatih Tekke’den ilk 11’de değişim kararı

Trabzonspor'da Beşiktaş maçı öncesi Rayyan Baniya ve Edin Visca ile kart cezalısı olan Paul Onuachu ve Wagner Pina, yine cezaları bulunan Salih Malkoçoğlu ve Boran Başkan forma giyemeyecek. Teknik direktör Fatih Tekke, özellikle Onuachu'nun yokluğunda oyun planında önemli değişiklik yapacak.
Nijeryalı yıldızın forma giydiği maçlarda kanat organizasyonlarına ağırlık veren bordo- mavililerin, bu akşamki mücadelede daha baskılı bir futbol sergilemesi ve ilk dakikadan itibaren kendi oyun anlayışını rakibine kabul ettirmesi bekleniyor.
Wagner Pina'nın yokluğunda Ozan Tufan'ın sağ bekte görev alma ihtimali yüksek. Geçtiğimiz hafta Göztepe maçında kart cezalısı olduğu için forma giyemeyen Oulai ise Beşiktaş maçıyla birlikte tekrar ilk 11'e geri dönecek.
21 kişilik kadroda yer alması beklenen Savic'in yedek soyunacağı ve teknik direktör Fatih Tekke tarafından gidişata göre sahaya sürüleceği öğrenildi. 34 yaşındaki Karadağlı stoperin, önümüzdeki hafta deplasmanda Gençlerbirliği ile oynanacak karşılaşmada ilk 11'deki yerini alma ihtimali yüksek.