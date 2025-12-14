Üçüncü dalgada menajerler var

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlık tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Gençlere ve spora yönelik yatırımların hız kesmeden devam edeceğinin önemle altını çizen Bakan Bak, konuşmasında futbolda yürütülen bahis operasyonuna da geniş bir bölüm ayırdı ve şunları söyledi:

KİM ÇIKARSA ÇIKSIN SIKI TAKİP ALTINDAYIZ

Futbol soruşturmalarını, 1,5 yıl önce Adalet ve İçişleri Bakanlıkları ile beraber başlattıklarını bildiren Bak, "Futbolda da diğer branşlarda da sporda temiz eller istiyoruz. Şu ana kadar 149 hakeme 8 ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti verildi. Bütün bunları sadece Futbol Federasyonu yapmıyor. Biz takip ediyoruz. Özellikle şu ana kadar 5 bin bilgi tarandı. Bunların içinde teknik direktörler, kulüp yöneticileri var. Bunlar da ortaya çıkacak. Titizlikle, nereye varırsa varsın onu takip ediyoruz. Kim çıkarsa çıksın. Süper Lig'den 27, 1'inci Lig'den 77, 2'nci Lig'den 282, 3'üncü Lig'den 629 ve amatörden de 9 futbolcu olmak üzere 1024 futbolcunun bahis soruşturması var. Savcılık takip ediyor, ikinci dalga başladı. Bu ikinci dalgada da tutuklanan sporcular, kulüp yöneticileri var. Menajerler de var sırada. Bunu takip ediyoruz" dedi.

ANKARA'DAKİ STAT YAZA KADAR TAMAMLANACAK

Çalışmaya devam edeceklerini belirten Bak, "50 bin kapasiteli Ankara Stadyumumuz var. Yalnızca bir stadyum değil, sosyal tesisi, antrenman sahaları, spor salonları, müze ve etkinlik alanlarıyla Başkentimize muazzam bir spor kompleksi kazandırıyoruz. Mayıs veya haziran ayında stadı kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

11 BİNİ AŞKIN GENCİMİZİ İSTİHDAMA KAZANDIRDIK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte hayata geçirilen 'Çalışan ve Üreten Gençler' programına ilişkin bilgi aktaran Bak, "Bugüne kadar 155 proje ile 11 bini aşkın gencimizi istihdama kazandırdık. 1 milyar 575 milyon TL'lik kaynağı doğrudan gençlerimizin üretimle buluşması için seferber ettik. Önümüzdeki yıl içinde 100 fabrikanın daha kurulmasına destek vererek 10 bin gencimize daha istihdam kapısı aralamayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

CUDİ'DE ROKET SESLERİ YERİNE RAKET SESİ VAR

Terörsüz Türkiye ile birlikte bölgede atılan adımlara da dikkat çeken Bak, hayal edilen dönüşümün hayatın her alanında hissedildiğini kaydederek şunları söyledi: "Cup Uluslararası Tenis Turnuvası. Gabar Dağı'nda pek çok organizasyon yapılıyor. Terörsüz Türkiye'ye destek veren tesislerle oradayız. Gençlerle beraberiz, gençlerin yanındayız. Cudi'de artık roket sesi yok, raket sesi var. Futbol sesi var, salonlarda coşku var."