Vaclav Cerny: “Üzüntü verici”

Beşiktaş'ın Trabzonspor ile 3-3 berabere kaldığı maçta Vaclav Cerny, karşılaşmanın ardından konuştu.

Cerny yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Derbilerde 11'e 10 oynamak zor olur, net bir durum. Kompakt oynamaya çalıştık, 2 farklı öndeydik. 2 farklı öndeyseniz kazanmalısınız. 2 gol yememelisiniz ama maalesef böyle oldu. Eski sezonları, maçları umursamıyorum. Önemli olan bugün. Her maçın hikayesi farklı. Biz gol yememek için çaba gösterdik. Kontralar yapmaya çalıştık. Üzüntü verici. Her maç önemli. Hepimiz çok çalışmalıyız."