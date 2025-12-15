41 yaşındaki Thiago Silva Avrupa’ya dönmek istiyor!

2024 yazında Fluminense'ye transfer olan tecrübeli savunmacı, bu sezon 46 maçta 3955 dakika sahada kaldı ve 4 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Brezilya Milli Takımı ile 113 maçta 7 gol kaydeden Thiago Silva, kariyerinde daha önce Porto, Dinamo Moskova, Milan, Paris Saint-Germain ve Chelsea formaları da giymişti.