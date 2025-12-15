41 yaşındaki Thiago Silva Avrupa’ya dönmek istiyor!

Brezilya Serie A ekiplerinden Fluminense'de forma giyen 41 yaşındaki Thiago Silva için sürpriz bir gelişme yaşandı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, Silva'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından yeniden Avrupa'ya dönmek istediği aktarıldı.
2024 yazında Fluminense'ye transfer olan tecrübeli savunmacı, bu sezon 46 maçta 3955 dakika sahada kaldı ve 4 gol 1 asistlik performans sergiledi.
Brezilya Milli Takımı ile 113 maçta 7 gol kaydeden Thiago Silva, kariyerinde daha önce Porto, Dinamo Moskova, Milan, Paris Saint-Germain ve Chelsea formaları da giymişti.