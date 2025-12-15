Beşiktaş’ta kritik transfer zirvesi!

Beşiktaş, devre arasına yaklaşılırken transfer çalışmalarını da yürütüyor.

Siyah-beyazlılar işleri hızlandırmak için artık yurt dışında görüşmelere başlarken, geçtiğimiz günlerde Futbol Direktörü Serkan Reçber, başta Wolverhampton'ın stoperi Emmanuel Agbadou ve Young Boys'un sol beki Hadjam için bire bir kulüpleriyle temaslarda bulunmuştu.