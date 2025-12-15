Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'ta kritik transfer zirvesi!
Devre arası transfer dönemi çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş'ta kritik bir toplantı gerçekleştirilecek.

Beşiktaş, devre arasına yaklaşılırken transfer çalışmalarını da yürütüyor.

Siyah-beyazlılar işleri hızlandırmak için artık yurt dışında görüşmelere başlarken, geçtiğimiz günlerde Futbol Direktörü Serkan Reçber, başta Wolverhampton'ın stoperi Emmanuel Agbadou ve Young Boys'un sol beki Hadjam için bire bir kulüpleriyle temaslarda bulunmuştu.

KRİTİK ZİRVE

Yönetim ve Sergen Yalçın arasındaki toplantı bugün yapılacak. Serkan Reçber'in rapor vereceği toplantıda transferde nihai isimler üzerinden görüşmeler hızlandırılacak.

